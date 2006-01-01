22 сен 2017



BRUCE DICKINSON о появлении в IRON MAIDEN На официальном IRON MAIDEN размещен фрагмент автобиографии BRUCE'a DICKINSON'a, в котором он вспоминает о кончине SAMSON и появлении в составе IM.























+6 -0



( 1 )

просмотров: 1092

