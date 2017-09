22 сен 2017



Новая песня SWEET & LYNCH "Bridge Of Broken Lies", новая песня группы SWEET & LYNCH, в состав которой входят Michael Sweet (STRYPER), George Lynch (T&N, DOKKEN, LYNCH MOB), James Lomenzo (MEGADETH, WHITE LION, BLACK LABEL SOCIETY) и Brian Tichy (S.U.N., WHITESNAKE), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unified", выход которого запланирован на десятое ноября на Frontiers Music Srl:



01. Promised Land

02. Walk

03. Afterlife

04. Make Your Mark

05. Tried & True

06. Unified

07. Find Your Way

08. Heart Of Fire

09. Bridge Of Broken Lies

10. Better Man

11. Live To Die



























