Новая песня SWEET & LYNCH

"Bridge Of Broken Lies", новая песня группы SWEET & LYNCH, в состав которой входят Michael Sweet (STRYPER), George Lynch (T&N, DOKKEN, LYNCH MOB), James Lomenzo (MEGADETH, WHITE LION, BLACK LABEL SOCIETY) и Brian Tichy (S.U.N., WHITESNAKE), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unified", выход которого запланирован на десятое ноября на Frontiers Music Srl:
01. Promised Land
02. Walk
03. Afterlife
04. Make Your Mark
05. Tried & True
06. Unified
07. Find Your Way
08. Heart Of Fire
09. Bridge Of Broken Lies
10. Better Man
11. Live To Die
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).