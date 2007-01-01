Новый альбом TARJA выйдет осенью

TARJA выпустит новую работу, "From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)", 17 ноября этого года. В альбом войдет рождественская классика, записанная в не совсем привычном виде. Помимо 11 традиционных треков, в альбом также будет включена пьеса собственного сочинения, "Together".
«Работать над рождественским альбомом в середине лета было весьма любопытно, особенно если делаешь это на бирюзовом карибском море. Определенно все иначе нежели снежное рождество, к которому я привыкла в родной Финляндии — еще одно доказательства исхода тьмы из глубин. Этой записью я хотела исследовать иную сторону Рождества — Рождества одиночек и потерянных, тех, кому не дарят радость яркие огни и рождественские колокольчики».
01. O Come, O Come, Emmanuel
02. Together
03. We Three Kings
04. Deck The Halls
05. Pie Jesu
06. Amazing Grace
07. O Tannenbaum
08. Have Yourself A Merry Little Christmas
09. God Rest Ye
10. Feliz Navidad
11. What Child Is This
12. We Wish You A Merry Christmas
Альбом будет доступен на CD, виниле, в цифровом варианте и разных коллекционных изданиях.
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