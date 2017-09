22 сен 2017



Новый альбом TARJA выйдет осенью TARJA выпустит новую работу, "From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)", 17 ноября этого года. В альбом войдет рождественская классика, записанная в не совсем привычном виде. Помимо 11 традиционных треков, в альбом также будет включена пьеса собственного сочинения, "Together".



«Работать над рождественским альбомом в середине лета было весьма любопытно, особенно если делаешь это на бирюзовом карибском море. Определенно все иначе нежели снежное рождество, к которому я привыкла в родной Финляндии — еще одно доказательства исхода тьмы из глубин. Этой записью я хотела исследовать иную сторону Рождества — Рождества одиночек и потерянных, тех, кому не дарят радость яркие огни и рождественские колокольчики».



01. O Come, O Come, Emmanuel

02. Together

03. We Three Kings

04. Deck The Halls

05. Pie Jesu

06. Amazing Grace

07. O Tannenbaum

08. Have Yourself A Merry Little Christmas

09. God Rest Ye

10. Feliz Navidad

11. What Child Is This

12. We Wish You A Merry Christmas



Альбом будет доступен на CD, виниле, в цифровом варианте и разных коллекционных изданиях.















