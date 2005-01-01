Фраза, имя группы
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все новости группы
Nocturnal Rites
23 сен 2017
:
Новая песня NOCTURNAL RITES
2 сен 2017
:
Новое видео NOCTURNAL RITES
11 авг 2017
:
Новое видео NOCTURNAL RITES
1 июл 2017
:
Новая песня NOCTURNAL RITES
22 июн 2017
:
Новый альбом NOCTURNAL RITES выйдет осенью
20 ноя 2014
:
Винилы NOCTURNAL RITES выйдут в феврале
7 сен 2011
:
NOCTURNAL RITES готовятся к записи
23 окт 2010
:
NOCTURNAL RITES работают над новым материалом
22 май 2010
:
Новый гитарист в NOCTURNAL RITES
21 янв 2010
:
NOCTURNAL RITES продолжают работу над новым материалом
19 окт 2009
:
NOCTURNAL RITES отменили южноамериканское турне и продолжают работу над новым альбомом
7 май 2009
:
NOCTURNAL RITES сочиняют новый материал
23 июн 2008
:
Из NOCTURNAL RITES ушёл гитарист, ищется замена
17 апр 2007
:
Новое видео NOCTURNAL RITES
12 апр 2007
:
NOCTURNAL RITES закончили съемки видео 'Never Again'
4 апр 2007
:
Обложка нового альбома NOCTURNAL RITES
21 мар 2007
:
NOCTURNAL RITES сняли видео на 'Never Again', и выпускают новый альбом
25 фев 2007
:
NOCTURNAL RITES завершили мастеринг нового диска
8 ноя 2006
:
Последние новости от NOCTURNAL RITES
14 мар 2006
:
Видео NOCTURNAL RITES "Still Alive" в сети
18 сен 2005
:
NOCTURNAL RITES: клип "'Fools Never Die" в сети
23 июл 2005
:
NOCTURNAL RITES: подробности нового диска
8 июл 2005
:
NOCTURNAL RITES микшируют новый альбом
24 дек 2001
:
Nocturnal Rites - пришлось ненадолго отложить запись нового альбома.
23 сен 2017
Новая песня
NOCTURNAL RITES
"What's Killing Me", новая песня группы NOCTURNAL RITES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Phoenix”, выход которого запланирован на 29 сентября на AFM Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).