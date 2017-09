23 сен 2017



Новый альбом CHEAP TRICK выйдет осенью Двадцатого октября CHEAP TRICK выпустит первый рождественский альбом:



01. Merry Christmas Darlings02. I Wish It Could Be Christmas Every Day03. I Wish It Was Christmas Today04. Merry Xmas Everybody05. Please Come Home For Christmas06. Remember Christmas07. Run Rudolph Run08. Father Christmas09. Silent Night10. Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)11. Our Father Of Life12. Christmas Christmas















