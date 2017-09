23 сен 2017



Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT DEVIN TOWNSEND PROJECT отыграл специальное шоу 22 сентября в Ancient Roman Amphitheater, Plovdiv, Bulgaria вместе с Orchestra of Plovidv State Opera:



By Request Set With Orchestra

"Truth"

"Stormbending"

"Om"

"Failure"

"By Your Command"

"Gaia"

"Deadhead"

"Canada"

"Bad Devil"

"Higher"

"A Simple Lullaby"

"Deep Peace"



Ocean Machine Set

"Seventh Wave"

"Life"

"Night"

"Hide Nowhere"

"Sister"

"3 A.M."

"Voices in the Fan"

"Greetings"

"Regulator"

"Funeral"

"Bastard"

"The Death of Music"

"Thing Beyond Things"















