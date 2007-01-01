23 сен 2017



Переиздание PYRAMAZE выйдет осенью 24 ноября на Inner Wound Recordings состоится выход переиздания дебютного альбома PYRAMAZE, "Melancholy Beast", которое будет снабжено двадцати-страничным буклетом и оригинальным японским бонусом.









+0 -3





просмотров: 197

