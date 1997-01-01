23 сен 2017



Видео с текстом от SARKE SARKE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Jutul”, в записи которой в качестве гостя принимала участие Lena Fløitmoen. Этот трек взят из выходящего тринадцатого октября альбома "Viige Urh".

















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