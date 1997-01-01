Фраза, имя группы
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30 мар 2009
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SARKE: Доступна электронная открытка
23 сен 2017
Видео с текстом от
SARKE
SARKE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Jutul”, в записи которой в качестве гостя принимала участие Lena Fløitmoen. Этот трек взят из выходящего тринадцатого октября альбома "Viige Urh".
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-2
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1
)
lev
23 сен 2017, 23:59
Риф на первой минуте как будто чуть похож на Darkthrone - Quintessence)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).