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*Sarke*



23 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SARKE

2 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SARKE

9 янв 2017 : 		 ABBATH, SARKE, KVELERTAK номинированы на Spellemann

1 мар 2016 : 		 Новое видео SARKE

9 фев 2016 : 		 Видео с текстом от SARKE

15 янв 2016 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в марте

23 май 2015 : 		 SARKE в норвежском фильме

21 сен 2013 : 		 Новый альбом SARKE доступен для прослушивания

29 авг 2013 : 		 Новая песня SARKE

15 июл 2013 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в сентябре

7 май 2011 : 		 Видео с релиз-вечеринки SARKE

22 фев 2011 : 		 Детали нового альбома SARKE

20 янв 2011 : 		 SARKE: работа над альбомом завершена

30 мар 2009 : 		 SARKE: Доступна электронная открытка

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|||| 23 сен 2017

Видео с текстом от SARKE

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SARKE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Jutul”, в записи которой в качестве гостя принимала участие Lena Fløitmoen. Этот трек взят из выходящего тринадцатого октября альбома "Viige Urh".

SARKE Featuring SATYRICON, DARKTHRONE Members Post Fan Q&A Video Part 2; вЂњJutulвЂќ Lyric Video Streaming







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

lev
23 сен 2017, 23:59		Риф на первой минуте как будто чуть похож на Darkthrone - Quintessence)


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