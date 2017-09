сегодня



PAPA ROACH исполнили кавер LINKIN PARK Видео, на котором запечатлено, как PAPA ROACH 20 сентября на концерте в Gasometer (Вена, Австрия) исполнили фрагмент песни LINKIN PARK "In The End", можно увидеть ниже.



Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix ранее в нескольких интервью признался, что был готов наложить на себя руки в 2012 году, когда столкнулся с семейными проблемами и снова вернулся к пагубной привычке во время создания альбома "The Connection".















+2 -2





просмотров: 523