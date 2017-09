сегодня



Бывший участник DEAD BY SUNRISE и участник турового состава KORN исполняют LINKIN PARK Бывший участник DEAD BY SUNRISE Ryan Shuck и участник турового состава KORN Wes Geer исполнили в акустике композицию LINKIN PARK "One More Light" в качестве посвящения Честеру Беннингтону.



















+1 -0





просмотров: 66