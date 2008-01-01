Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним» [54]
*Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY [23]
*Новое видео CANNIBAL CORPSE [20]
*Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью [19]
*Нереализованный концертный трек METALLICA [14]
*
[= ||| все новости группы



*Candlemass*



30 сен 2017 : 		 Leif Edling работает над новой песней CANDLEMASS

10 сен 2017 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет осенью

11 июл 2017 : 		 Видео выступления CANDLEMASS на Wacken Open Air 2013

18 ноя 2016 : 		 Концертное видео CANDLEMASS

18 июл 2016 : 		 Вокалист GHOST присоединился на сцене к CANDLEMASS

29 май 2016 : 		 Новый альбом CANDLEMASS может увидеть свет в будущем

21 апр 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

27 фев 2016 : 		 Сборник CANDLEMASS выйдет в апреле

26 фев 2016 : 		 Новый EP CANDLEMASS выйдет в июне

29 дек 2015 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

13 дек 2015 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

26 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового ЕР CANDLEMASS

2 окт 2015 : 		 CANDLEMASS запишут специальный ЕР

23 фев 2015 : 		 Лидер CANDLEMASS пропустит концерты

1 ноя 2014 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет в ноябре

12 апр 2014 : 		 CANDLEMASS исполнили 'Ancient Dreams' целиком

21 фев 2014 : 		 ROBERT LOWE об уходе из CANDLEMASS: «Они выгнали лучшего вокалиста, что у них был»

12 фев 2014 : 		 Бывший вокалист CANDLEMASS работает над альбомом

9 фев 2014 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

11 янв 2014 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

31 дек 2013 : 		 THORSTEN FLINCK присоединился на сцене к CANDLEMASS

9 дек 2013 : 		 CANDLEMASS сыграют целиком альбом "Ancient Dreams" на фестивале ROADBURN

7 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления CANDLEMASS

9 июн 2013 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

28 май 2013 : 		 Концертная песня CANDLEMASS

23 май 2013 : 		 CANDLEMASS выпустят винил "Epicus Doomicus Metallicus - Live At Roadburn 2011"

5 янв 2013 : 		 Кавер-версии CANDLEMASS и ENTOMBED

14 ноя 2012 : 		 CANDLEMASS и ENTOMBED отметят выпуск сотого номера журнала SWEDEN ROCK

9 окт 2012 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

12 июн 2012 : 		 CANDLEMASS и вокалист MATS LEVÉN: новое видео

9 июн 2012 : 		 CANDLEMASS и вокалист MATS LEVÉN: первое видео

4 июн 2012 : 		 MATS LEVÉN не будет постоянным участником CANDLEMASS

2 июн 2012 : 		 CANDLEMASS расстались с вокалистом

27 май 2012 : 		 Messiah Marcolin рассказывает о своём расставании с CANDLEMASS в новом выпуске биографии группы

19 май 2012 : 		 Новый альбом CANDLEMASS выйдет в июне

16 мар 2012 : 		 Название и обложка нового альбома CANDLEMASS

25 фев 2012 : 		 Лидер CANDLEMASS: "Мы не разваливаемся!"

14 окт 2011 : 		 CANDLEMASS на NAPALM RECORDS

30 апр 2011 : 		 Вышла новая часть 'CANDLEMASS Chronicles'

1 апр 2011 : 		 CANDLEMASS переиздают 'Epicus Doomicus Metallicus' в виде двойного CD

20 дек 2010 : 		 Видео с юбилейного концерта CANDLEMASS

8 дек 2010 : 		 Трек-лист бокс-сета CANDLEMASS

5 дек 2010 : 		 Детали бокс-сета CANDLEMASS

25 окт 2010 : 		 CANDLEMASS готовят новый сингл

25 авг 2010 : 		 Переиздание CANDLEMASS на виниле

18 июн 2010 : 		 CANDLEMASS исполнят альбом 'Epicus Doomicus Metalicus' на концерте в Стокгольме

26 мар 2010 : 		 Трейлер нового DVD CANDLEMASS

22 дек 2009 : 		 CANDLEMASS выпустят концертный DVD

25 мар 2009 : 		 Новый альбом CANDLEMASS целиком доступен для прослушивания

20 мар 2009 : 		 Детали лимитированной версии нового альбома CANDLEMASS

29 янв 2009 : 		 Обложка нового альбома CANDLEMASS

19 янв 2009 : 		 Фронтмен CANDLEMASS: Это будет наш лучший альбом со времён "Nightfall"

10 янв 2009 : 		 Трек-лист и название нового альбома CANDLEMASS

19 дек 2008 : 		 Семплы с нового альбома CANDLEMASS

14 дек 2008 : 		 CANDLEMASS закончили работу над новым альбомом

7 авг 2008 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в октябре

10 июн 2008 : 		 Leif Edling (CANDLEMASS) и Mats Levén (экс-THERION) на новом альбоме JUPITER SOCIETY

3 июн 2008 : 		 Leif Edling (CANDLEMASS): "После ухода Messiah Marcolin'а атмосфера в группе стала намного лучше"

28 апр 2008 : 		 На миньон CANDLEMASS "Lucifer Rising" войдут два новых трека

28 мар 2008 : 		 CANDLEMASS: приговор, вынесенный гитаристу, ничего не меняет!

22 мар 2008 : 		 Гитарист CANDLEMASS осужден на два года тюрьмы

25 авг 2007 : 		 DVD от CANDLEMASS

16 июн 2007 : 		 Доступны сэмплы с нового альбома CANDLEMASS

9 апр 2007 : 		 Обложка нового альбома CANDLEMASS

17 фев 2007 : 		 CANDLEMASS отмечают 20-летие группы и обнародовали название нового альбома

22 янв 2007 : 		 CANDLEMASS объявили нового вокалиста

30 окт 2006 : 		 MESSIAH MARCOLIN покинул CANDLEMASS

20 окт 2006 : 		 Последние новости от CANDLEMASS

31 авг 2006 : 		 CANDLEMASS продолжают записывать новый альбом

3 май 2006 : 		 Messiah будет петь на новом альбоме CANDLEMASS

29 апр 2006 : 		 Messiah Marcolin ушел из CANDLEMASS?

6 мар 2006 : 		 CANDLEMASS закончили запись четырех новых треков

5 сен 2005 : 		 CANDLEMASS и DESTRUCTION: совместное турне по Европе

20 май 2004 : 		 CANDLEMASS снова распались

4 дек 2001 : 		 Candlemass - возможен Live альбом.

| - |
|||| сегодня

Leif Edling работает над новой песней CANDLEMASS

*
zoom
*
* *
Leif Edling работает над новой песней CANDLEMASS, которая выйдет в следующем году:

«Песня появится в начале 2018. Это будет частью нечто большего и классного, что увлечет нас в новое приключение. Это будет захватывающим новым вызовом для меня как автора».

Edling, которые последние несколько лет из-за проблем со здоровьем не мог поехать на гастроли, сообщил, что больше не является участником AVATARIUM.

«Мои врачи сказали твердое НЕТ для того, чтобы я работал с больше чем одной группой. Им не понравилось, когда одновременно были альбом THE DOOMSDAY KINGDOM и 'Death Thy Lover' и они, как всегда, оказались правы. В результате у меня был новый срыв практически после выхода 'Death Thy Lover'».

Несмотря на это он будет продолжать сотрудничать с командой: «Marcus и Jennie мои отличные друзья и я надеюсь, что 'Hurricanes And Halos' получит то признание, что заслуживает. Я даже уверен в этом. Обзоры пока все просто прекрасны (ну за пределами Швеции, ха-ха). Так что когда на горизонте появится новая работа, я определенно приму в ней какое-то участие».

LEIF EDLING Is Working On New CANDLEMASS Song:



Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 3 )

The Gadfly
30 сен 2017, 14:26		Эдлинг "последние несколько лет из-за проблем со здоровьем не мог поехать на гастроли"? То есть в России мы их не дождемся?

Orgik
30 сен 2017, 14:32		Их может и дождёмся, а вот Лейфа - вряд ли. Впрочем, посмотрим. Одной песни, кстати, маловато будет... дэф зай лавэ вообще не зашло. Недо Ипишка какая-то.

StygianSaviour
30 сен 2017, 15:18		Orgik, да ладно. Сама песня убойнейшая, да и остальной ЕП весьма неплох.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 548

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Nadja Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом