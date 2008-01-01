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Leif Edling работает над новой песней CANDLEMASS Leif Edling работает над новой песней CANDLEMASS, которая выйдет в следующем году:



«Песня появится в начале 2018. Это будет частью нечто большего и классного, что увлечет нас в новое приключение. Это будет захватывающим новым вызовом для меня как автора».



Edling, которые последние несколько лет из-за проблем со здоровьем не мог поехать на гастроли, сообщил, что больше не является участником AVATARIUM.



«Мои врачи сказали твердое НЕТ для того, чтобы я работал с больше чем одной группой. Им не понравилось, когда одновременно были альбом THE DOOMSDAY KINGDOM и 'Death Thy Lover' и они, как всегда, оказались правы. В результате у меня был новый срыв практически после выхода 'Death Thy Lover'».



Несмотря на это он будет продолжать сотрудничать с командой: «Marcus и Jennie мои отличные друзья и я надеюсь, что 'Hurricanes And Halos' получит то признание, что заслуживает. Я даже уверен в этом. Обзоры пока все просто прекрасны (ну за пределами Швеции, ха-ха). Так что когда на горизонте появится новая работа, я определенно приму в ней какое-то участие».







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