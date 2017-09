все новости группы







26 сен 2017 : Бывшие участники SINISTER в NEOCAESAR



Бывшие участники SINISTER в NEOCAESAR Xtreem Music объявили о подписании контракта с группой NEOCAESAR, в состав которой входят бывшие участники SINISTER: Mike van Mastrigt (vocals), Bart van Wallenberg (guitars), Michel Alderliefsten (bass) и Eric de Windt (drums). Выход дебютного альбома намечен на пятое декабря:



“Initial Novum (Intro)”

“From Hell”

“Victims of Deception’

“Invocation of the Watcher”

“Sworn to Hate”

“Valhalla Rising”

“Prelude to Darkness”

“Angelic Carnage”

“Sigillorum Satanas”

