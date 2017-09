сегодня



Видео с текстом от HONEYMOON SUITE HONEYMOON SUITE опубликовали официальное видео с текстом на песню "1986", взятую из нового ЕР "Hands Up":



"Hands Up"

"Like The Stars"

"Never Was A Forever"

"Market Square"

"One Step Closer"

"Hey Deanna"

"1986"

"Burning In Love" (live)

"New Girl Now" (live)











