Новая песня DESOLATE SHRINE "The Primordial One," новая песня DESOLATE SHRINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Deliverance from the Godless Void", выход которого намечен на десятое ноября на Dark Descent Records.











