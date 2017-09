сегодня



W.A.S.P. открыли тур W.A.S.P. 25 сентября отыграли первое шоу в рамках "Re-Idolized - The Crimson Idol 25th Anniversary World Tour", ставшее также первым для Aquiles Priester:



The Titanic Overture

The Invisible Boy

Arena of Pleasure

Chainsaw Charlie (Murders in the New Morgue)

The Gypsy Meets The Boy

Doctor Rockter

I Am One

The Idol

Hold On To My Heart

The Great Misconceptions of Me



The Real Me (The Who cover)

L.O.V.E. Machine

Wild Child

Heaven's Hung In Black

I Wanna Be Somebody















