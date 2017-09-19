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GENE SIMMONS : «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!» В ходе недавнего интервью Toronto Sun у GENE'a SIMMONS'a в очередной раз спросили, напрягли ли его негативные комментарии после объявления о желании запатентовать знак «козы»:



«Люди очень расстроились — будучи некомпетентными, не имея никакого опыта и не вникая в суть, — люди на задворках. Так что люди опечалены тем, что просто не в курсе реального положения дел. На самом деле ты можешь запатентовать всё, что угодно, хоть чёрта лысого. Если объект ничей, я могу запатентовать каждый ваш вдох».







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