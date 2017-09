сегодня



Обложка и трек лист нового альбома WORSELDER WORSELDER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Paradigms Lost", выход которого намечен на тридцатое сентября на Sliptrick Records:



"Infighting"

"Paradigms Lost"

"Seeds Of Rebellion"

"Idols"

"The Sickening"

"Severed"

"My Consuming Grief"

"Home Of The Grave"

"The Haven"

"Land Of Plenty"







В





+0 -0





просмотров: 21