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AEROSMITH отменили тур AEROSMITH были вынуждены отменить оставшиеся даты в Южной Америке из-за «непредвиденных проблем со здоровьем» у Steven'a Tyler'a. По его словам, ему «необходим немедленный уход и присмотр врачей, и поэтому он не может путешествовать или выступать в этот момент».



«Steven полностью восстановится. С должным уходом и отдыхом он вернётся совсем скоро, чтобы вновь задать жару миру!» — говорится в заявлении команды.



Steven попросил поклонников не волноваться и добавил, что «находится в неопасном для жизни состоянии, однако вынужден немедленно справиться с возникшими обстоятельствами».











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