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*Perfect Beings*



27 сен 2017 : 		 Бывший барабанщик CYNIC/DEATH в PERFECT BEINGS

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Бывший барабанщик CYNIC/DEATH в PERFECT BEINGS

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Группа PERFECT BEINGS, в состав которой входят Ryan Hurtgen (вокал, фортепиано), Johannes Luley (гитара, бас), Jesse Nason (клавишные) и новый барабанщик Sean Reinert (ex-CYNIC, DEATH), заключила соглашение с лейблом InsideOut Music, на котором в январе состоится релиз нового альбома.

Former CYNIC/DEATH Drummer SEAN REINERT Joins PERFECT BEINGS






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