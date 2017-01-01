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Бывший барабанщик CYNIC/DEATH в PERFECT BEINGS
Группа PERFECT BEINGS, в состав которой входят Ryan Hurtgen (вокал, фортепиано), Johannes Luley (гитара, бас), Jesse Nason (клавишные) и новый барабанщик Sean Reinert (ex-CYNIC, DEATH), заключила соглашение с лейблом InsideOut Music, на котором в январе состоится релиз нового альбома. |
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