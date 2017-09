сегодня



MINISTRY на NUCLEAR BLAST MINISTRY заключили соглашение с NUCLEAR BLAST, где в начале следующего года состоится релиз нового альбома "AmeriKKKant", в записи которого в качестве гостей принимали участие DJ Swamp (Beck), Burton C. Bell (FEAR FACTORY), Arabian Prince (N.W.A.) и Lord Of The Cello.















+2 -3



( 1 )

просмотров: 589