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TOM MORELLO о планах AUDIOSLAVE Гитарист PROPHETS OF RAGE Tom Morello в ходе недавнего интервью рассказал, что он общался с Крисом Корнеллом о том, чтобы как-то возобновить активность группы. Эта мысль появилась после трёх песен, которые AUDIOSLAVE исполнили в январе:



«Мы начали думать о чём-то схожем, что могло бы быть на шоу PoR, в середине которого у нас был бы сет AUDIOSLAVE, и мы бы оттянулись по полной».







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