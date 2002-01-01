|
|
|
все новости группы
|
сегодня
TOM MORELLO о планах AUDIOSLAVE
Гитарист PROPHETS OF RAGE Tom Morello в ходе недавнего интервью рассказал, что он общался с Крисом Корнеллом о том, чтобы как-то возобновить активность группы. Эта мысль появилась после трёх песен, которые AUDIOSLAVE исполнили в январе:
«Мы начали думать о чём-то схожем, что могло бы быть на шоу PoR, в середине которого у нас был бы сет AUDIOSLAVE, и мы бы оттянулись по полной».
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).