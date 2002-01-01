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*Audioslave*



27 сен 2017 : 		 TOM MORELLO о планах AUDIOSLAVE

6 июн 2017 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN исполнил хит AUDIOSLAVE с бывшими участниками группы

4 июн 2017 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN исполнил хит AUDIOSLAVE с бывшими участниками группы

21 янв 2017 : 		 Видео с выступления AUDIOSLAVE

18 янв 2017 : 		 AUDIOSLAVE соберутся для выступления зимой

13 янв 2017 : 		 TOM MORELLO, NUNO BETTENCOURT, RICHIE KOTZEN исполняют AUDIOSLAVE

6 авг 2015 : 		 CHRIS CORNELL готов к работе с бывшими коллегами по AUDIOSLAVE

28 сен 2014 : 		 CHRIS CORNELL объединился для выступления с участником AUDIOSLAVE

28 мар 2008 : 		 CHRIS CORNELL привлёк к работе над сольным альбомом хип-хоп-продюсера

25 сен 2002 : 		 Сингл AUDIOSLAVE уже в сети

12 сен 2002 : 		 CORNELL AGAINST THE MACHINE

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TOM MORELLO о планах AUDIOSLAVE

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Гитарист PROPHETS OF RAGE Tom Morello в ходе недавнего интервью рассказал, что он общался с Крисом Корнеллом о том, чтобы как-то возобновить активность группы. Эта мысль появилась после трёх песен, которые AUDIOSLAVE исполнили в январе:

«Мы начали думать о чём-то схожем, что могло бы быть на шоу PoR, в середине которого у нас был бы сет AUDIOSLAVE, и мы бы оттянулись по полной».

TOM MORELLO Reveals Abandoned AUDIOSLAVE Reunion Plans



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