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*Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании [108]
*Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним» [45]
*TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений» [26]
*Новое видео CANNIBAL CORPSE [20]
*Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY [16]
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*The Birthday Massacre*



27 сен 2017 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

23 мар 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома THE BIRTHDAY MASSACRE

18 ноя 2014 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

27 окт 2014 : 		 Семплы новых песен THE BIRTHDAY MASSACRE

8 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE BIRTHDAY MASSACRE

6 окт 2012 : 		 Новый альбом THE BIRTHDAY MASSACRE доступен для прослушивания

4 сен 2012 : 		 Новая песня THE BIRTHDAY MASSACRE

28 июн 2011 : 		 Новый ЕР THE BIRTHDAY MASSACRE выйдет в августе

5 окт 2010 : 		 Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

5 сен 2010 : 		 Новые семплы THE BIRTHDAY MASSACRE

2 июл 2010 : 		 Новый альбом THE BIRTHDAY MASSACRE выйдет в сентябре

10 мар 2009 : 		 THE BIRTHDAY MASSACRE выпустят концертный CD и DVD

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Новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE

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"One", новое видео THE BIRTHDAY MASSACRE, доступно для просмотра ниже.



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