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Новое видео BELPHEGOR "Baphomet", новое видео группы BELPHEGOR (без цензуры), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Totenritual", а съемками занимались Grupa13 (AMON AMARTH, BEHEMOTH, KREATOR, ELUVEITIE). http://www.belphegor.at







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