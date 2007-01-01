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*Belphegor*



27 сен 2017 : 		 Новое видео BELPHEGOR

19 сен 2017 : 		 Новое видео BELPHEGOR

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

15 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома BELPHEGOR

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового альбома BELPHEGOR

24 мар 2017 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет осенью

20 янв 2017 : 		 BELPHEGOR работают над новым альбомом

7 июн 2016 : 		 Новый альбом BELPHEGOR будет "самым мрачным и брутальным" в истории группы

25 апр 2016 : 		 BELPHEGOR опубликовали обращение к российским поклонникам

22 апр 2016 : 		 Обращение организаторов петербургского концерта BELPHEGOR

21 апр 2016 : 		 Причины инструментальной программы BELPHEGOR в Москве

20 апр 2016 : 		 Концерт BELPHEGOR и NILE в Краснодаре отменён

19 апр 2016 : 		 Конфликт BELPHEGOR с помощником Милонова; выступление в Петербурге отменено

21 янв 2016 : 		 BELPHEGOR приступили к репетициям

21 окт 2015 : 		 Новое видео BELPHEGOR

6 окт 2015 : 		 Новое видео BELPHEGOR

1 апр 2015 : 		 Концертное видео BELPHEGOR

7 авг 2014 : 		 Новый альбом BELPHEGOR доступен для прослушивания

23 июл 2014 : 		 Новое видео BELPHEGOR

15 май 2014 : 		 Трек-лист нового альбома BELPHEGOR

7 май 2014 : 		 Обложка нового альбома BELPHEGOR

18 мар 2014 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет в августе

31 окт 2013 : 		 Новое видео BELPHEGOR

22 мар 2013 : 		 Выход нового альбома BELPHEGOR отложен

24 дек 2012 : 		 ANTHON SIRO SETH создаст обложку нового альбома BELPHEGOR

23 ноя 2012 : 		 BELPHEGOR о новом альбоме

6 июл 2012 : 		 Бывший басист BELPHEGOR исполнит партии вокала на ближайших концертах

25 май 2012 : 		 BELPHEGOR готовятся войти в студию

6 апр 2012 : 		 ERIK RUTAN будет продюсировать новую запись BELPHEGOR

24 мар 2012 : 		 BELPHEGOR начнут запись в мае

24 фев 2012 : 		 BELPHEGOR работают над новым материалом

21 окт 2011 : 		 Фронтмен BELPHEGOR перенес "серьезную и сложную" операцию

4 июн 2011 : 		 Видео с выступления BELPHEGOR

17 май 2011 : 		 Видео полного концерта BELPHEGOR

7 фев 2011 : 		 Басист BELPHEGOR на новой песне HELLSAKURA

12 янв 2011 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет в четырех видах

7 янв 2011 : 		 Новое видео BELPHEGOR

10 дек 2010 : 		 Новая песня BELPHEGOR

3 дек 2010 : 		 "The Last Supper" BELPHEGOR выйдет на виниле

5 ноя 2010 : 		 Обложка нового альбома BELPHEGOR

30 окт 2010 : 		 Трек-лист нового альбома BELPHEGOR

22 окт 2010 : 		 Название нового альбома BELPHEGOR

4 авг 2010 : 		 Дата выхода нового альбома BELPHEGOR

18 июн 2010 : 		 BELPHEGOR готовы начать работу в студии

13 май 2010 : 		 BELPHEGOR начнут работу в студии в июне

28 мар 2010 : 		 BELPHEGOR работает над новым материалом

9 окт 2009 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет в четырёх форматах

2 окт 2009 : 		 Новое видео BELPHEGOR

26 авг 2009 : 		 Новая песня BELPHEGOR в сети

6 авг 2009 : 		 Обложка нового альбома BELPHEGOR

22 июл 2009 : 		 Подробности о новом альбоме BELPHEGOR

6 июл 2009 : 		 BELPHEGOR завершают работу над новым альбомом

10 июн 2009 : 		 Название нового альбома BELPHEGOR

4 мар 2009 : 		 BELPHEGOR: фотографии из студии

8 фев 2009 : 		 BELPHEGOR начали запись альбома

17 янв 2009 : 		 BELPHEGOR работают над новым альбомом

13 мар 2008 : 		 Новая песня BELPHEGOR в сети

22 янв 2008 : 		 Информация о нвоом альбоме BELPHEGOR

4 июл 2007 : 		 BELPHEGOR: поиски барабанщика продолжаются

12 апр 2007 : 		 BELPHEGOR выступят в России без DARK FUNERAL

7 апр 2007 : 		 BELPHEGOR снова ищут ударника

18 окт 2006 : 		 Новые трек и басист BELPHEGOR

16 авг 2006 : 		 BELPHEGOR расстались с ударником

6 авг 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома BELPHEGOR

13 июл 2006 : 		 BELPHEGOR подписали контракт с Nuclear Blast Records

28 апр 2006 : 		 BELPHEGOR расстались с басистом

13 окт 2005 : 		 BELPHEGOR расстаются с NAPALM RECORDS и готовят новый альбом

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Новое видео BELPHEGOR

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"Baphomet", новое видео группы BELPHEGOR (без цензуры), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Totenritual", а съемками занимались Grupa13 (AMON AMARTH, BEHEMOTH, KREATOR, ELUVEITIE).



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