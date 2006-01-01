27 сен 2017



Барабанщик METAL CHURCH /Ex-W.A.S.P. болен таинственной болезнью Бывший барабанщик W.A.S.P. и нынешний ударник METAL CHURCH Stet Howland в настоящий момент находится в больнице, где проводятся тесты с целью выявления причины болезни.



По словам коллег по группе, он чувствовал себя "не очень" последние пару недель, но "такой боец как он не мог сдаться и отыграл несколько концертов для фанатов! Все началось Ft. Myers и после он был вынужден направиться в больницу Tobey для проверки состояния" — гласило сообщение 12 сентября. Неделей позже было сказано, что он стал с каждым днем чувствовать себя лучше, к нему вернулся позитивный настрой и аппетит.



«Но по прежнему есть некие "эпизоды", случающиеся несколько раз на дню. Обычно они начинаются с лихорадки, переходящей в серьезные приступы боли. Боль настолько сильна, что поражает все тело. Как "эпизод" проходит, боль стихает и концентрируется в какой-то области тела, иногда в руке. иногда в бедре и становится терпимой. 19 сентября ему было сделано переливание и отторжения не возникло. Однако в легких есть некая жидкость, которая не препятствует его дыханию.



Сейчас он переведен в более серьезное медучереждение, обладающее большим банком крови и возможностями для экстренного переливания. Отделения инфекционных заболеваний, онкологии и гематологии наблюдают его на постоянной основе. И уже проведена сотня анализов крови, ему необходимо больше процедур томографии и ультразвука, также проведена биопсия косного мозга.



Stet держится и старается бороться с новыми симптомами, когда они проявляют себя. Семья ожидает диагноза и с нетерпением ждет, когда его состояние будет стабильным, чтобы забрать его домой».







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