27 сен 2017



Новая песня IRIS DIVINE “Fractures”, новая песня американского трио IRIS DIVINE, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "The Static And The Noise", выходящего шестого октября:



“Catalyst”

“Taking Back The Fall”

“Echoes / Effigies”

“Fractures”

“The Static And The Noise”

“Like Glass”

“The Acolyte”

“We All Dissolve”













+0 -1





просмотров: 218