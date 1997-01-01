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*Iris Divine*



27 сен 2017 : 		 Новая песня IRIS DIVINE

16 авг 2017 : 		 Новое видео IRIS DIVINE

29 янв 2015 : 		 Новая песня IRIS DIVINE

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|||| 27 сен 2017

Новая песня IRIS DIVINE

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“Fractures”, новая песня американского трио IRIS DIVINE, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "The Static And The Noise", выходящего шестого октября:

“Catalyst”
“Taking Back The Fall”
“Echoes / Effigies”
“Fractures”
“The Static And The Noise”
“Like Glass”
“The Acolyte”
“We All Dissolve”

IRIS DIVINE Streaming New Song вЂњFracturesвЂќ





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