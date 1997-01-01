Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним» [47]
*Новое видео CANNIBAL CORPSE [20]
*Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY [18]
*Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью [16]
*GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично [16]
*
[= ||| все новости группы



*Frank Zappa*



27 сен 2017 : 		 Концертный релиз FRANK ZAPPA выйдет осенью

21 сен 2017 : 		 FRANK ZAPPA едет в тур

13 сен 2015 : 		 Концертный релиз FRANK ZAPPA выйдет в октябре

29 апр 2013 : 		 Виниловая версия дебютного альбома FRANK ZAPPA выйдет в июне

| - |
|||| 27 сен 2017

Концертный релиз FRANK ZAPPA выйдет осенью

*
zoom
*
* *
Вслед за анонсом тура голограммы Фрэнка Заппы, Zappa Family Trust и Universal объявили о выходе концертного шоу 1977 года, состоявшегося на Хэллоуин, которое впервые будет доступно в полном объеме. В издание войдет 158 треков (сведение проведено с оригинальных лент в 2016), USB с 24-bit аудио, 28 страничный буклет с редкими фотографиями (в цифровом варианте) и заметками от Vaultmeister Joe Travers, а также ретро-маску и костюм маэстро. Помимо бокс-сета, будет доступен вариант и на трех дисках.

FRANK ZAPPAвЂ™s Halloween NYC 1977 Residency To Be Released As Massive Halloween 77 Costume Box Set; Zoot Allures Album To Be Reissued On 180g Vinyl




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 208

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Rhapsody Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом