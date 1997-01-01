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27 сен 2017
Концертный релиз FRANK ZAPPA выйдет осенью
Вслед за анонсом тура голограммы Фрэнка Заппы, Zappa Family Trust и Universal объявили о выходе концертного шоу 1977 года, состоявшегося на Хэллоуин, которое впервые будет доступно в полном объеме. В издание войдет 158 треков (сведение проведено с оригинальных лент в 2016), USB с 24-bit аудио, 28 страничный буклет с редкими фотографиями (в цифровом варианте) и заметками от Vaultmeister Joe Travers, а также ретро-маску и костюм маэстро. Помимо бокс-сета, будет доступен вариант и на трех дисках. |
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