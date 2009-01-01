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JAMES KOTTAK : «В SCORPIONS меня мог сменить Jason Bonham» JAMES KOTTAK в ходе недавнего интервью рассказал о том, чем занимался после ухода из SCORPIONS:



«Последний год, я наконец-то... после тридцати лет постоянного рок-н-ролла — на самом деле тридцати пяти — я взял и решил: "Эй, мне нужна пауза. Надо ото всего этого уйти. Надо сфокусироваться на James'e, сделать James'a вновь здоровым и вернуть его на 100% мощи". Потому что даже если вы в такой замечательной команде, как SCORPIONS, вы всё равно сгораете. И мне очень повезло оказаться там, где я сейчас.



Последний год был в основном посвящён поправке здоровья. Я плавал, ездил на велике, просто гулял и наслаждался жизнью. Плюс проводил время с детьми — это было супер, очень-очень важно. Они все растут — им уже 27, 24 и 20. Но это было время перезагрузки и осознания, что делать дальше. Я кое-где играл, но в основном сделал шаг назад и взял паузу. И это лучшее, что я делал за всю жизнь!»



Относительно Mikkey он сказал, что он «классный парень» и добавил, что «очень благодарен за всё то время, что был в SCORPIONS. Это настоящая сбывшаяся мечта».



Также James рассказал, что Mikkey был вовсе не единственным кандидатом на замену: «Забавно, но ведь они вели переговоры с Jason'ом Bonham'ом. И я подумал: "Боже, тот, кто заменит меня, будет Bonham?" Но этого не случилось».















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