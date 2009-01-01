Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним» [51]
*Новое видео CANNIBAL CORPSE [20]
*Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY [19]
*Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью [17]
*Нереализованный концертный трек METALLICA [14]
*
[= ||| все новости группы



*Kottak*



28 сен 2017 : 		 JAMES KOTTAK: «В SCORPIONS меня мог сменить Jason Bonham»

29 дек 2016 : 		 JAMES'a KOTTAK'a обнесли

22 ноя 2016 : 		 JAMES KOTTAK: «Закрытие одной главы открывает тысячу новых»

19 апр 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KOTTAK

29 мар 2010 : 		 KOTTAK подписали контракт с CMM International

26 янв 2010 : 		 Новое видео KOTTAK

12 ноя 2009 : 		 Новая песня KOTTAK

23 окт 2009 : 		 Переиздания альбомов KOTTAK выйдут в 2010 году

| - |
|||| сегодня

JAMES KOTTAK: «В SCORPIONS меня мог сменить Jason Bonham»

*
zoom
*
* *
JAMES KOTTAK в ходе недавнего интервью рассказал о том, чем занимался после ухода из SCORPIONS:

«Последний год, я наконец-то... после тридцати лет постоянного рок-н-ролла — на самом деле тридцати пяти — я взял и решил: "Эй, мне нужна пауза. Надо ото всего этого уйти. Надо сфокусироваться на James'e, сделать James'a вновь здоровым и вернуть его на 100% мощи". Потому что даже если вы в такой замечательной команде, как SCORPIONS, вы всё равно сгораете. И мне очень повезло оказаться там, где я сейчас.

Последний год был в основном посвящён поправке здоровья. Я плавал, ездил на велике, просто гулял и наслаждался жизнью. Плюс проводил время с детьми — это было супер, очень-очень важно. Они все растут — им уже 27, 24 и 20. Но это было время перезагрузки и осознания, что делать дальше. Я кое-где играл, но в основном сделал шаг назад и взял паузу. И это лучшее, что я делал за всю жизнь!»

Относительно Mikkey он сказал, что он «классный парень» и добавил, что «очень благодарен за всё то время, что был в SCORPIONS. Это настоящая сбывшаяся мечта».

Также James рассказал, что Mikkey был вовсе не единственным кандидатом на замену: «Забавно, но ведь они вели переговоры с Jason'ом Bonham'ом. И я подумал: "Боже, тот, кто заменит меня, будет Bonham?" Но этого не случилось».

JAMES KOTTAK Is






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 469

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Alestorm Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом