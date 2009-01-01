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*Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним» [51]
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*Нереализованный концертный трек METALLICA [14]
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*Converge*



28 сен 2017 : 		 Новая песня CONVERGE

16 авг 2017 : 		 Новая песня CONVERGE

30 апр 2016 : 		 CONVERGE перевыпустят свой второй альбом

27 фев 2015 : 		 Мультикамерная съемка с выступления CONVERGE

17 апр 2014 : 		 Новое видео CONVERGE

12 ноя 2013 : 		 Концертное видео CONVERGE

22 дек 2012 : 		 Видео с выступления CONVERGE

9 дек 2012 : 		 Вокалист ENTOMBED присоелинился на сцене к CONVERGE

26 окт 2012 : 		 CONVERGE попали в аварию

4 окт 2012 : 		 Новый альбом CONVERGE доступен для прослушивания

26 сен 2012 : 		 Новая песня CONVERGE

30 авг 2012 : 		 Новое видео CONVERGE

10 июл 2012 : 		 Семплы нового сплита CONVERGE/NAPALM DEATH

12 фев 2012 : 		 Участники LOCK UP на новом альбоме CONVERGE

23 янв 2012 : 		 CONVERGE приступили к записи нового альбом

4 янв 2012 : 		 Название нового альбома CONVERGE

11 июл 2010 : 		 CONVERGE выпустит новый ЕР

14 окт 2009 : 		 Новый альбом CONVERGE доступен для прослушивания

8 окт 2009 : 		 Новое видео CONVERGE

18 сен 2009 : 		 Еще один трек CONVERGE

19 авг 2009 : 		 Новая песня CONVERGE

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Новая песня CONVERGE

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"Reptilian", новая песня группы CONVERGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Dusk In Us", выход которого запланирован на третье ноября на Epitaph и Deathwish.








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