Новое видео MOTIONLESS IN WHITE "Necessary Evil", новое видео группы MOTIONLESS IN WHITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Graveyard Shift", в записи которой принимал участие вокалист KORN Jonathan Davis, а режиссером видео был Max Moore, ранее работавший с CODE ORANGE и OF MICE & MEN.















