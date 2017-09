сегодня



Новая песня ACT OF DEFIANCE "The Talisman", новая песня группы ACT OF DEFIANCE, в состав которой входят бывшие участники MEGADETH Shawn Drover и Chris Broderick, а также бывший вокалист SCAR THE MARTYR Henry Derek Bonner и басист SHADOWS FALL Matt Bachand, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Old Scars, New Wounds", выходящего 29 сентября на Metal Blade Records.























