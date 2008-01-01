GLENN HUGHES, CHAD SMITH на новом треке JOE SATRIANI
"Energy", новая композиция JOE SATRIANI, доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека принимали участие Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION) и Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), а сам трек будет включен в выходящий 12 января альбом "What Happens Next".
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