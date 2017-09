сегодня



Новое видео LIKE MOTHS TO FLAMES "Nowhere Left to Sink", новое видео группы LIKE MOTHS TO FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dark Divine", выходящего 3 ноября на Rise Records. Продюсером материала был Erik Ron из Grey Area Studios, а сведение проводил Caleb Shomo (BEARTOOTH).



Трек-лист:



01. New Plagues

02. Nowhere Left To Sink

03. Shallow Truths For Shallow Minds

04. Dark Divine

05. Empty The Same

06. From The Dust Returned

07. Even God Has A Hell

08. Mischief Managed

09. Instinctive Intuition

10. The Skeletons I Keep

11. False Idol















