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*Like Moths to Flames*



28 сен 2017 : 		 Новое видео LIKE MOTHS TO FLAMES

11 сен 2017 : 		 Новый альбом LIKE MOTHS TO FLAMES выйдет осенью

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4 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIKE MOTHS TO FLAMES

15 мар 2013 : 		 LIKE MOTHS TO FLAMES готовы к студийной работе

20 янв 2013 : 		 Новое видео LIKE MOTHS TO FLAMES

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1 окт 2011 : 		 LIKE MOTHS TO FLAMES подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

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Новое видео LIKE MOTHS TO FLAMES

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"Nowhere Left to Sink", новое видео группы LIKE MOTHS TO FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dark Divine", выходящего 3 ноября на Rise Records. Продюсером материала был Erik Ron из Grey Area Studios, а сведение проводил Caleb Shomo (BEARTOOTH).

Трек-лист:

01. New Plagues
02. Nowhere Left To Sink
03. Shallow Truths For Shallow Minds
04. Dark Divine
05. Empty The Same
06. From The Dust Returned
07. Even God Has A Hell
08. Mischief Managed
09. Instinctive Intuition
10. The Skeletons I Keep
11. False Idol

LIKE MOTHS TO FLAMES:






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