Новое видео LIKE MOTHS TO FLAMES

"Nowhere Left to Sink", новое видео группы LIKE MOTHS TO FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dark Divine", выходящего 3 ноября на Rise Records. Продюсером материала был Erik Ron из Grey Area Studios, а сведение проводил Caleb Shomo (BEARTOOTH).
Трек-лист:
01. New Plagues
02. Nowhere Left To Sink
03. Shallow Truths For Shallow Minds
04. Dark Divine
05. Empty The Same
06. From The Dust Returned
07. Even God Has A Hell
08. Mischief Managed
09. Instinctive Intuition
10. The Skeletons I Keep
11. False Idol
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).