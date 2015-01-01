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Новая песня PHANTOM 5
"Read Your Mind", новая песня группы PHANTOM 5, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Play To Win", выход которого запланирован на тринадцатое октября на Frontiers Music Srl:
01. The Change In You
02. Crossfire
03. Baptised
04. Read Your Mind
05. Play To Win
06. Child Soldiers
07. Do You Believe In Love
08. Phantom Child
09. Had Enuff
10. Shadows Dance
11. Reach Out
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