Вокалист METALLICA : «События из жизни нашего фаната вдохновили на сочинение "Here Comes Revenge"» Вокалист METALLICA James Hetfield рассказал о том, что побудило группу на сочинение трека "Here Comes Revenge":



«Была пара, которая присутствовала на множестве наших концертов, и они следовали за нами, потому что их маленькая дочка была большой нашей поклонницей, но её сбил насмерть пьяный водитель.



Это меня поразило: "Что из мира может найтись такого позитивного, чтобы вновь связать вас с вашей дочкой" — это была METALLICA, музыка, которую она любила — "вместо того, чтобы зацикливаться на этом, горевать и нападать на того, кто это совершил?" Так что я постарался встать на их место, и как жажда мести наполняет силы, и ты хочешь этого, но удовлетворение это не приносит».



Ранее James рассказал о том, как впервые встретился с парой, рассказавшей ему эту историю, и о том, что они стали на сегодняшний день друзьями, добавив, что они прошли через то, через что он вряд ли бы смог пройти.



















