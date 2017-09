сегодня



NASHVILLE PUSSY записали кавер-версию NAZARETH NASHVILLE PUSSY в настоящий момент находятся в студии, где идет работа над новым, седьмым по счету, альбомом, для которого группа записала кавер-версию NAZARETH 'Woke Up This Morning'. Коллектив планирует выпустить диск в апреле 2018 года.











​In live news, Nashville Pussy return to the road in October and November with shows scheduled in: Iceland, France, The UK, Denmark, Sweden, Norway, Germany, Croatia, Netherlands, Belgium, and Spain. See their complete tour schedule at this location.







