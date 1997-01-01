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*Nashville Pussy*



29 сен 2017 : 		 NASHVILLE PUSSY записали кавер-версию NAZARETH

29 ноя 2016 : 		 NASHVILLE PUSSY нашли барабанщика

3 мар 2015 : 		 Компиляция NASHVILLE PUSSY выйдет в мае

18 фев 2014 : 		 Видео с выступления NASHVILLE PUSSY

22 янв 2014 : 		 Новая песня NASHVILLE PUSSY

16 янв 2014 : 		 Новая песня NASHVILLE PUSSY

19 дек 2013 : 		 Фрагмент нового трека NASHVILLE PUSSY

4 дек 2013 : 		 Трек-лист нового альбома NASHVILLE PUSSY

28 ноя 2013 : 		 NASHVILLE PUSSY исполнили три новые песни

22 ноя 2013 : 		 Новый альбом NASHVILLE PUSSY выйдет в январе

21 мар 2013 : 		 NASHVILLE PUSSY покинула басистка

9 июн 2012 : 		 KAREN CUDA возвращается в строй NASHVILLE PUSSY

9 дек 2010 : 		 Концертный релиз от NASHVILLE PUSSY

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NASHVILLE PUSSY записали кавер-версию NAZARETH

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NASHVILLE PUSSY в настоящий момент находятся в студии, где идет работа над новым, седьмым по счету, альбомом, для которого группа записала кавер-версию NAZARETH 'Woke Up This Morning'. Коллектив планирует выпустить диск в апреле 2018 года.

NASHVILLE PUSSY To Cover NAZARETH On Upcoming Album, GREG MARTIN From THE KENTUCKY HEADHUNTERS Guests; Studio Pictures Posted




вЂ‹In live news, Nashville Pussy return to the road in October and November with shows scheduled in: Iceland, France, The UK, Denmark, Sweden, Norway, Germany, Croatia, Netherlands, Belgium, and Spain. See their complete tour schedule at this location.



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