Фраза, имя группы
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Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»
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Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
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Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью
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Нереализованный концертный трек METALLICA
[14]
все новости группы
Maryann Cotton
29 сен 2017
:
Новая песня MARYANN COTTON
12 сен 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома MARYANN COTTON
5 сен 2017
:
Новый альбом MARYANN COTTON выйдет осенью
20 июл 2017
:
Новое видео MARYANN COTTON
29 апр 2017
:
MARYANN COTTON закончил с записью нового альбома
1 апр 2017
:
Концертное видео MARYANN COTTON
14 мар 2017
:
MARYANN COTTON записывает новый материал
16 апр 2016
:
MARYANN COTTON был избит в Латвии
25 фев 2016
:
Оригинальный басист ALICE COOPER выступил с MARYANN COTTON
22 янв 2016
:
Новое видео MARYANN COTTON
4 ноя 2015
:
Семплы новых песен MARYANN COTTON
23 сен 2015
:
Трек-лист нового альбома MARYANN COTTON
28 авг 2015
:
Новый альбом MARYANN COTTON выйдет в ноябре
14 июл 2015
:
Новый альбом MARYANN COTTON выйдет летом
30 окт 2014
:
Концертное видео MARYANN COTTON
25 сен 2014
:
Новое видео MARYANN COTTON
21 янв 2014
:
Warren Huart будет сводить новый альбом MARYANN COTTON
5 сен 2013
:
Название нового альбом MARYANN COTTON
21 авг 2013
:
ALICE COOPER напишет песни для нового альбома MARYANN COTTON
25 мар 2013
:
Новый альбом MARYANN COTTON напомнит о 70-х
28 фев 2013
:
DICK WAGNER будет продюсером нового альбома MARYANN COTTON
24 янв 2013
:
Гитарист KING DIAMOND на новом альбоме MARYANN COTTON
24 ноя 2012
:
DICK WAGNER на альбоме MARYANN COTTON
25 сен 2012
:
Дебют MARYANN COTTON
15 май 2012
:
Трейлер дебютного альбома MARYANN COTTON
7 май 2012
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Дебютный альбом MARYANN COTTON выйдет в июне
6 мар 2012
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Обложка и трек-лист альбома MARYANN COTTON
29 фев 2012
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Новый альбом MARYANN COTTON выйдет в мае
5 дек 2011
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Новое видео MARYANN COTTON
6 авг 2011
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MARYANN COTTON посвятил видео AMY WINEHOUSE
27 янв 2011
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Музыканты KING DIAMOND на новом сингле MARYANN COTTON
сегодня
Новая песня
MARYANN COTTON
"I'm The Devil", новая песня группы MARYANN COTTON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Murder", выход которого запланирован на второе октября.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).