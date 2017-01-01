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Новый альбом NIVIANE выйдет осенью
Pitch Black Records заключили соглашение с группой NIVIANE, новый альбом которой выйдет третьего ноября на CD и в цифровом виде:
“The Berserker”
“Adrestia”
“Watch The Banners Fall”
“Into Twilight”
“Gladiator”
“Arise Samurai”
“Elegy”
“March Of The Jötunn”
“War Of Immortals”
“Heaven Overflow”
“The Druid King”
Одна из песен из этого релиза, “The Berserker”, доступна для прослушивания ниже.
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