Видео с текстом от PSYCHEDELIC WITCHCRAFT PSYCHEDELIC WITCHCRAFT опубликовали официальное видео с текстом на песню “Lords Of The War”, которая взята из выходящего третьего ноября на Listenable Records альбома "Sound Of The Wind":



“Maat”

“Lords Of The War”

“Wild We Go”

“Sound Of The Wind”

“Turn Me On”

“Rising On The Edge”

“The Warrens”

“Sin Of Mine”

“Let Me Be Myself”

“Horizons”











