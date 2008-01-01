29 сен 2017 :
|
Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава
1 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления SEPULTURA
18 июл 2017 :
|
Расширенные версии альбомов SEPULTURA выйдут осенью
23 июн 2017 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
30 май 2017 :
|
MAX и IGOR CAVALERA отказали в использовании музыки SEPULTURA в документальном фильме
22 май 2017 :
|
SEPULTURA ответила на вопросы поклонников
17 май 2017 :
|
Лидер SEPULTURA: «Все приходящие в команду вносили свой вклад»
6 май 2017 :
|
Документальный фильм о SEPULTURA выйдет весной
11 апр 2017 :
|
SEPULTURA выступили на бразильском телешоу
6 апр 2017 :
|
SEPULTURA хотят сделать тур с латиноамериканским уклоном
22 мар 2017 :
|
SEPULTURA готовят нечто особенное
14 мар 2017 :
|
Гитарист SEPULTURA в программе "Тяжёлые Будни"
28 фев 2017 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Да мне пофиг на мнение Max'a»
2 фев 2017 :
|
Видео полного выступления SEPULTURA
30 янв 2017 :
|
Вокалист SEPULTURA не обращает внимания на критику фанатов Max'a
24 янв 2017 :
|
Лидер SEPULTURA: «Мы никогда не пытались заменить Max'a»
23 дек 2016 :
|
Новое видео SEPULTURA
10 дек 2016 :
|
Видео с текстом от SEPULTURA
11 ноя 2016 :
|
SEPULTURA выпустила сингл
1 ноя 2016 :
|
Вокалист TESTAMENT о прослушивании в SEPULTURA
31 окт 2016 :
|
SEPULTURA исполнила новую песню
29 окт 2016 :
|
Новый альбом SEPULTURA выйдет зимой
26 окт 2016 :
|
Документальный фильм от SEPULTURA
25 окт 2016 :
|
Документальный фильм от SEPULTURA
13 окт 2016 :
|
Документальный фильм от SEPULTURA
4 июл 2016 :
|
SEPULTURA исполнили новую песню
6 июн 2016 :
|
Полиция остановила концерт SEPULTURA в Египте
21 май 2016 :
|
Грядущий альбом SEPULTURA "вновь станет чем-то новым" для фэнов
20 май 2016 :
|
SEPULTURA опубликовали видео из студии
10 май 2016 :
|
SEPULTURA опубликовали видео из студии
4 май 2016 :
|
SEPULTURA опубликовали видео из студии
27 апр 2016 :
|
SEPULTURA опубликовали видео из студии
6 апр 2016 :
|
SEPULTURA собираются в студию в мае
25 мар 2016 :
|
Экс-менеджер SEPULTURA: «Вы всё так же одержимы мной и мужем»
25 мар 2016 :
|
Трейлер документального фильма SEPULTURA
24 мар 2016 :
|
Бывшие и нынешние музыканты SEPULTURA выступят вместе...
10 мар 2016 :
|
Тизер документального фильма SEPULTURA
26 фев 2016 :
|
Официальная съёмка с выступления SEPULTURA
25 фев 2016 :
|
SEPULTURA приступили к сочинению
30 ноя 2015 :
|
SEPULTURA на ранней стадии работы над демо к новому альбому
23 ноя 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Тема реюниона вечна»
20 окт 2015 :
|
MAX CAVALERA о возможном воссоединении SEPULTURA
16 сен 2015 :
|
SEPULTURA о туре мечты
13 сен 2015 :
|
IGOR CAVALERA гордится каждым альбомом SEPULTURA
10 сен 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA очень рад за KIKO LOUREIRO
25 авг 2015 :
|
MAX CAVALERA считает и возможный реюнион SEPULTURA "полным дерьмом"
19 авг 2015 :
|
Новый альбом SEPULTURA может выйти в 2016
11 авг 2015 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
6 авг 2015 :
|
MAX CAVALERA считает современную SEPULTURA "полным дерьмом"
4 авг 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA о прослушивании в группу вокалиста TESTAMENT
22 июл 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Большинство в Америке видят в нас злодеев из-за разрыва с Max'ом»
13 июл 2015 :
|
В туровом автобусе с SEPULTURA
26 июн 2015 :
|
IGOR CAVALERA: «SEPULTURA стоило уйти»
26 июн 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA о новом материале
10 июн 2015 :
|
Видео с текстом от SEPULTURA
17 май 2015 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
14 май 2015 :
|
Вокалист SEPULTURA о джеме со Steve'ом Vai'eм
11 май 2015 :
|
STEVE VAI присоединился на сцене к SEPULTURA
28 апр 2015 :
|
'DarkSide' от SEPULTURA
25 апр 2015 :
|
Юбилейный ЕР SEPULTURA выйдет в июне
11 мар 2015 :
|
SEPULTURA отметят юбилей выпуском песни
10 мар 2015 :
|
SEPULTURA. Видеообращение к российским поклонникам
23 фев 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA и бывший ударник SLAYER исполняют Hendrix'a
21 фев 2015 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
21 фев 2015 :
|
MAX CAVALERA хочет бить лица, когда его спрашивают о реюнионе SEPULTURA
20 фев 2015 :
|
IGOR CAVALERA о первом выступлении SEPULTURA: "Даже наши друзья называли тот концерт отвратительным"
29 дек 2014 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Надеюсь ещё на лет 30 карьеры!»
9 дек 2014 :
|
MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA: "Тема закрыта"
5 дек 2014 :
|
Репортаж о юбилее SEPULTURA
19 ноя 2014 :
|
Первая часть биографии SEPULTURA
12 ноя 2014 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Вопросы о реюнионе классического состава — настоящая боль в заднице»
12 ноя 2014 :
|
IGOR CAVALERA «искренне надеется» на реюнион классического состава SEPULTURA
13 окт 2014 :
|
Биография SEPULTURA выйдет в декабре
29 сен 2014 :
|
Видео с выступления SEPULTURA и LES TAMBOURS DU BRONX
15 сен 2014 :
|
Фрагмент нового DVD SEPULTURA
25 авг 2014 :
|
Фрагмент нового DVD SEPULTURA
24 авг 2014 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
25 июл 2014 :
|
Трек-лист нового DVD SEPULTURA
9 июл 2014 :
|
Вокалист SEPULTURA сказал, что одобряет протесты бразильцев против правительства из-за трат на футбол
8 июл 2014 :
|
DVD SEPULTURA выйдет в сентябре
22 июн 2014 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
13 июн 2014 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
9 июн 2014 :
|
Видео полного выступления SEPULTURA
7 июн 2014 :
|
Демо 'Roots Bloody Roots' 'Roots Bloody Roots'
20 май 2014 :
|
SEPULTURA в 'House Of Jam'
16 май 2014 :
|
Новое видео SEPULTURA
9 мар 2014 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
7 мар 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления SEPULTURA
21 фев 2014 :
|
Aaralyn исполняет SEPULTURA
15 янв 2014 :
|
Гитарист SEPULTURA вместе с сыном исполнили классику SEPULTURA
24 дек 2013 :
|
Гитарист SEPULTURA вместе с сыном исполнил BLACK SABBATH, IRON MAIDEN
10 ноя 2013 :
|
SEPULTURA в 'Paulo Miklos Show'
7 ноя 2013 :
|
Новое видео SEPULTURA
30 окт 2013 :
|
SEPULTURA не приедут в Северную Америку из-за проблем с визами
29 окт 2013 :
|
Вокалист RATOS DE PORÃO присоединился на сцене к SEPULTURA
26 окт 2013 :
|
Новый альбом SEPULTURA доступен для прослушивания
19 окт 2013 :
|
Семплы новых песен SEPULTURA
12 окт 2013 :
|
Группа SEPULTURA исполнила новую песню
2 окт 2013 :
|
Трейлер нового альбома SEPULTURA
21 сен 2013 :
|
Видео полного концерта SEPULTURA
20 сен 2013 :
|
Новая песня SEPULTURA
13 сен 2013 :
|
Трейлер нового альбома SEPULTURA
6 сен 2013 :
|
Трейлер нового альбома SEPULTURA
26 авг 2013 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома SEPULTURA
20 июл 2013 :
|
Название нового альбома SEPULTURA
17 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления SEPULTURA
12 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления SEPULTURA
11 июл 2013 :
|
SEPULTURA завершила запись альбома
21 июн 2013 :
|
DAVE LOMBARDO в студии с SEPULTURA
19 июн 2013 :
|
DAVE LOMBARDO на новом альбоме SEPULTURA
10 июн 2013 :
|
Гитарист SEPULTURA из студии
30 май 2013 :
|
Гитарист SEPULTURA о гитаристе SLAYER
8 май 2013 :
|
Видео с выступления SEPULTURA с временным ударником
30 апр 2013 :
|
SEPULTURA приступила к сбору средств на документальный фильм
5 апр 2013 :
|
ROSS ROBINSON будет продюсировать новый альбом SEPULTURA
28 фев 2013 :
|
SEPULTURA начали сочинение материала
31 янв 2013 :
|
Новое видео MAXIMUM HEDRUM с участием вокалиста SEPULTURA
17 дек 2012 :
|
Пиво от SEPULTURA
5 дек 2012 :
|
Гитарист SEPULTURA записал песню с кантри-дуэтом
1 дек 2012 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
29 ноя 2012 :
|
Фрагмент документального фильма SEPULTURA
17 ноя 2012 :
|
3/4 состава SEPULTURA 'Morbid Visions' на одной сцене
2 окт 2012 :
|
Гитарист SEPULTURA выступил с трибьют-группой THE BEATLES
14 сен 2012 :
|
SEPULTURA запишет выступление на ROCK IN RIO для DVD
12 сен 2012 :
|
Гитарист SEPULTURA получил именную табличку на стене славы клуба Cavern
24 авг 2012 :
|
Первая фотовыставка вокалиста SEPULTURA пройдёт в Санкт-Петербурге
21 авг 2012 :
|
Видео полного концерта SEPULTURA
20 авг 2012 :
|
"Dante XXI" SEPULTURA выйдет на виниле
15 авг 2012 :
|
SEPULTURA запишут DVD с LES TAMBOURS DU BRONX
13 авг 2012 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к SEPULTURA
12 авг 2012 :
|
Вокалист SEPULTURA записал песню для "Скуби Ду"
3 авг 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления SEPULTURA
17 июл 2012 :
|
SEPULTURA выступила с сыном Andreas'a Kisser'a
11 июл 2012 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
11 июн 2012 :
|
SEPULTURA: Видео с выступления на фестивале Sweden Rock
26 май 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления SEPULTURA на фестивале Rock In Rio
24 май 2012 :
|
Andreas Kisser из SEPULTURA сказал, что реюнион с Max’ом и Igor’ем Cavalera’ой вряд ли состоится
1 май 2012 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
17 мар 2012 :
|
Гитарист SEPULTURA исполнил кавер-версию THE POLICE
12 мар 2012 :
|
Max Cavalera сказал, что его автобиография ответит на все вопросы касательно ухода из SEPULTURA
19 дек 2011 :
|
Участники EXODUS, DESTRUCTION, HEATHEN присоединились к SEPULTURA
17 дек 2011 :
|
Гитарист EXODUS присоединился на сцене к SEPULTURA
14 дек 2011 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
13 дек 2011 :
|
«Тревожный звоночек» для фронтмена SEPULTURA
3 дек 2011 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
14 ноя 2011 :
|
Бывший барабанщик SEPULTURA Jean Dolabella: «Я очень счастлив и доволен своим выбором»
13 ноя 2011 :
|
В SEPULTURA сменился барабанщик
19 окт 2011 :
|
SEPULTURA в акустике
5 окт 2011 :
|
Видео полного выступления SEPULTURA
11 авг 2011 :
|
Профессиональное видео всего выступления SEPULTURA
11 авг 2011 :
|
Видео из европейского тура SEPULTURA
20 июл 2011 :
|
SEPULTURA исполнила классику MINISTRY
10 июл 2011 :
|
Гитарист SEPULTURA «польщён» тем, что его пригласили выступить с ANTHRAX
11 июн 2011 :
|
Новая песня SEPULTURA
21 май 2011 :
|
Новая песня SEPULTURA
16 май 2011 :
|
Видео полного концерта SEPULTURA
13 май 2011 :
|
Трансляция концерта SEPULTURA, BELPHEGOR, KEEP OF KALESSIN
7 май 2011 :
|
Обложка нового альбома SEPULTURA
5 май 2011 :
|
Видео полного концерта SEPULTURA
3 май 2011 :
|
Трек-лист нового альбома SEPULTURA
25 апр 2011 :
|
Видео SEPULTURA с оркестром
21 апр 2011 :
|
SEPULTURA представили новый трек
20 апр 2011 :
|
Выступление SEPULTURA с оркестром снималось для DVD
18 апр 2011 :
|
Видео SEPULTURA с оркестром
15 апр 2011 :
|
SEPULTURA представила новый трек
14 апр 2011 :
|
SEPULTURA выступит с оркестром
4 мар 2011 :
|
Название нового альбома SEPULTURA
2 мар 2011 :
|
SEPULTURA завершила запись
7 фев 2011 :
|
SEPULTURA завершила запись ударных
16 янв 2011 :
|
Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к SEPULTURA
15 янв 2011 :
|
SEPULTURA - видео из студии
8 янв 2011 :
|
ANDREAS KISSER о реюнионе SEPULTURA
4 янв 2011 :
|
SEPULTURA подвели итоги года
18 дек 2010 :
|
SEPULTURA запишут демо на следующей неделе
16 дек 2010 :
|
MAX CAVALERA: «Я хотел бы воссоединить классический состав SEPULTURA ради своих фэнов»
14 дек 2010 :
|
SEPULTURA: «Нам надоело слушать чушь от MAX’а CAVALERA’ы»
30 ноя 2010 :
|
Roy Z будет продюсировать новый альбом SEPULTURA
2 ноя 2010 :
|
Гитарист SEPULTURA исполнил песни THE BEATLES
19 окт 2010 :
|
SEPULTURA представили новую песню
17 авг 2010 :
|
Бывший барабанщик SEPULTURA в клипе JAMAICA
3 авг 2010 :
|
SEPULTURA пишут новый материал в дороге
7 июл 2010 :
|
SEPULTURA подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
25 май 2010 :
|
SEPULTURA о смерти басиста SLIPKNOT
14 янв 2010 :
|
Альбом SEPULTURA "A-Lex" будет переиздан с бонус-треками
27 ноя 2009 :
|
SEPULTURA отметят 25-летний юбилей выпуском нового концертного DVD
13 авг 2009 :
|
Новое видео ANDREAS'a KISSER'a
23 июн 2009 :
|
ANDREAS KISSER опубликовал шесть новых песен из сольного альбома
18 июн 2009 :
|
У фронтмена SEPULTURA родился сын
13 мар 2009 :
|
Гитарист SEPULTURA выпускает сольный альбом
12 мар 2009 :
|
Доступно новое видео от SEPULTURA
28 фев 2009 :
|
SEPULTURA на российском радио
22 фев 2009 :
|
Новое видео группы SEPULTURA
11 дек 2008 :
|
Доступны семплы всех песен с нового альбома SEPULTURA
4 дек 2008 :
|
Лидер SEPULTURA запускает проект MUSICA DIABLO
17 ноя 2008 :
|
MAX CAVALERA: "Все знают, что мы хотим воссоединения SEPULTURA"
10 ноя 2008 :
|
Новый альбом SEPULTURA выйдет в январе
3 окт 2008 :
|
ANDREAS KISSER из SEPULTURA опубликовал в сети новый трек
8 авг 2008 :
|
Подробности о новом альбоме SEPULTURA
1 авг 2008 :
|
Гитарист SEPULTURA в октябре выпустит сольный альбом
19 июн 2008 :
|
SEPULTURA записывают партии баса для нового альбома
5 июн 2008 :
|
SEPULTURA: новости из студии
28 май 2008 :
|
Andreas Kisser о новом альбоме SEPULTURA
20 май 2008 :
|
SEPULTURA начали записывать новый альбом
7 май 2008 :
|
Последние новости о SEPULTURA и сольном альбоме Andreas'a Kisser'a
5 май 2008 :
|
IGOR CAVALERA: "Я не вижу смысла в продолжении деятельности SEPULTURA"
28 апр 2008 :
|
MAX CAVALERA: "SEPULTURA - это лишь название, а CAVALERA CONSPIRACY - это сущность"
28 апр 2008 :
|
SEPULTURA устраивают конкурс для фэнов
16 апр 2008 :
|
MAX CAVALERA: "Реюнион SEPULTURA возможен"
25 янв 2008 :
|
Andreas Kisser (SEPULTURA) о сольном альбоме
10 янв 2008 :
|
SEPULTURA: видео "Ostia" в сети
16 дек 2007 :
|
Гитарист SEPULTURA завершает работу над сольным альбомом
17 сен 2007 :
|
SEPULTURA начинают писать материал для нового альбома
4 сен 2007 :
|
MAX CAVALERA: "Реюнион SEPULTURA возможен!"
26 июл 2007 :
|
SEPULTURA: доступно видео концерта в Литве
22 июн 2007 :
|
Гитарист SEPULTURA подхватил лихорадку
24 апр 2007 :
|
Гитарист SEPULTURA сыграет со своей первой группой
12 мар 2007 :
|
SEPULTURA сняли видео "Ostia"
19 июл 2006 :
|
SEPULTURA представили нового ударника
17 июн 2006 :
|
SEPULTURA прокомментировали уход Игоря Кавалера
15 июн 2006 :
|
Igor Cavalera комментирует свой уход из SEPULTURA
14 июн 2006 :
|
На SEPULTURA не повлияет уход Игоря Кавалера
13 июн 2006 :
|
Igor Cavalera покинул SEPULTURA
14 мар 2006 :
|
Новый альбом SEPULTURA доступен для скачивания
7 мар 2006 :
|
SEPULTURA: новая интернет-викторина от SPV Records
5 мар 2006 :
|
Andreas Kisser (SEPULTURA): "Союз с Максом может полностью разрушить нашу репутацию"
2 мар 2006 :
|
Derrick Green (SEPULTURA): "Dante XXI" привлечет большую аудиторию"
21 фев 2006 :
|
Фотографии со съемок видео-клипа SEPULTURA "Convicted In Life"
22 янв 2006 :
|
Барабанщик SEPULTURA стал отцом и взял отпуск
14 янв 2006 :
|
Новый трек SEPULTURA в сети
5 дек 2005 :
|
SEPULTURA определились с треклистом нового альбома
28 сен 2005 :
|
Концертные CD и DVD от SEPULTURA
15 сен 2005 :
|
SEPULTURA: работа над новым альбомом в разгаре
2 авг 2005 :
|
SEPULTURA: началась запись нового альбома
22 июл 2005 :
|
Гитарист SEPULTURA пишет сольный альбом
5 июл 2005 :
|
SEPULTURA: новый альбом в начале 2006 года
29 май 2005 :
|
SEPULTURA переиздает альбом "Roots"
22 сен 2002 :
|
Видео от гитариста SEPULTURA
19 сен 2002 :
|
Чат с гитаристом Sepultura
vs918
Rus
StygianSaviour
Aiming High
Reflection
HELLECTOR
Super Ghost
Так и сказал?
WarSong
Nenadoelo
HELLECTOR
Andead
В оригинале: "But here we are — because of those ups and downs, and because of the changes, we are here. And that's it. Move on."
Thrashcrow
Старые числа, но тем не менее...
vs918
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