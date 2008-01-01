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Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава В ходе недавнего интервью у лидера SEPULTURA Andreas'a Kisser'a спросили, открыт ли он для возрождения классического состава ради тура, на что он ответил: «Зачем?»



На вопрос спрашивающего «почему бы и нет?» он сказал:



«Потому что это не имеет никакого смысла. Это лишь попытка возрождения прошлого, которого больше нет. Мы в 2017 году. Нет никаких причин для того, чтобы это сделать.



Всё это было очень давно. Есть люди, адекватно воспринимающие реальность и знающие, кто мы и что. Мы в 2017-м и наслаждаемся тем, что есть. У нас отличный альбом. Мы играем любую песню SEPULTURA в любой ситуации и вариантах. Естественно, люди пытаются воссоздать то, чего давно нет, но для меня это несколько меланхолично и просто глупо.



Столько реюнионов, оказавшихся пшиком, полной фигнёй и... я даже не знаю... плохими. По крайней мере, со своей стороны не вижу никакого смысла. Я уважаю прошлое. Это прекрасные моменты, отличная история, полная взлётов и падений, и всё такое, но мы здесь и сейчас — именно потому, что были эти взлёты и падения, потому, что были перемены, именно поэтому мы здесь. Вот и всё. Улыбаемся и машем.



Это рядовое явление для рок-н-ролла. Сколько групп, у которых всё тот же состав? Единицы».







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