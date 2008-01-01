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Новый альбом SERENITY выйдет в августе
сегодня
Новое видео
SERENITY
"Lionheart", новое видео группы SERENITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lionheart", выходящего 27 октября на Napalm Records.
+4
-5
(
1
)
Fixxxer
29 сен 2017, 11:48
Как все банально и шаблонно: и название альбома, и видео, и песня, и музыка, и тема избита настолько, что сам Ричард уже в труху превратил стенки своего гроба...
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).