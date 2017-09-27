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У вокалиста AEROSMITH был припадок? По сообщению «близкого к группе источника» в Boston Globe, у Steven'a Tyler'a был эпилептический припадок после шоу в Сан-Паулу. Неизвестно, что стало причиной и получил ли Steven предписание от врачей в необходимости отправиться домой.







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