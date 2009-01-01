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*Нереализованный концертный трек METALLICA [14]
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*Delain*



28 сен 2017 : 		 Видео с выступления DELAIN

20 сен 2017 : 		 Трейлер концертного релиза DELAIN

3 сен 2017 : 		 Концертный релиз DELAIN выйдет осенью

12 май 2017 : 		 BURTON C. BELL присоединился к DELAIN

2 мар 2017 : 		 DELAIN организуют совместный тур с басистом NIGHTWISH

28 ноя 2016 : 		 Вокалистка DELAIN: «"Moonbathers" — наш самый разноплановый альбом»

5 ноя 2016 : 		 Видео с выступления DELAIN

17 окт 2016 : 		 Видео полного выступления DELAIN

30 авг 2016 : 		 DELAIN в акустике

20 авг 2016 : 		 Семплы новых песен DELAIN

13 авг 2016 : 		 Новая песня DELAIN

10 авг 2016 : 		 Вокалистка DELAIN о вдохновении

4 авг 2016 : 		 Видео с текстом от DELAIN

22 июн 2016 : 		 Новый альбом DELAIN выйдет в августе

21 июн 2016 : 		 Вокалистка DELAIN пообещала "более разнообразный" новый альбом

15 июн 2016 : 		 DELAIN завершили работу над альбомом

27 апр 2016 : 		 DELAIN отметят десятилетие в декабре

13 фев 2016 : 		 Семплы новых песен DELAIN

12 фев 2016 : 		 DELAIN исполнили новый трек

8 фев 2016 : 		 Видео с выступления DELAIN

6 фев 2016 : 		 Новое видео DELAIN

21 янв 2016 : 		 Новая песня DELAIN

10 дек 2015 : 		 Новый ЕР DELAIN выйдет в феврале

27 окт 2015 : 		 Пополнение в составе DELAIN

7 май 2015 : 		 Видео с текстом от DELAIN

7 июн 2014 : 		 DELAIN сменили ударника

1 апр 2014 : 		 Новое видео DELAIN

25 мар 2014 : 		 DELAIN открыли европейский тур

11 мар 2014 : 		 Семплы новых песен DELAIN

6 мар 2014 : 		 Видео с текстом от DELAIN

19 фев 2014 : 		 Бывший вокалист ORPHANAGE на новом альбоме DELAIN

12 фев 2014 : 		 Фрагмент новой песни DELAIN с участием басиста NIGHTWISH

5 фев 2014 : 		 Вокалистка THE AGONIST на новом альбоме DELAIN

1 фев 2014 : 		 Басист NIGHTWISH's MARCO HIETALA на новом альбоме DELAIN

23 янв 2014 : 		 Новый альбом DELAIN выйдет в апреле

10 ноя 2013 : 		 DELAIN исполнили новую песню

25 окт 2013 : 		 Видео полного концерта DELAIN

20 окт 2013 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION присоединилась на сцене к DELAIN

3 авг 2013 : 		 DELAIN в круизе 70000 TONS OF METAL

21 июн 2013 : 		 Новое видео DELAIN

6 апр 2013 : 		 Семплы новых песен DELAIN

26 фев 2013 : 		 Новый релиз DELAIN выйдет в мае

21 фев 2013 : 		 Вокалистка DELAIN сломала руку после подписания контракта

17 сен 2012 : 		 Новое видео DELAIN

9 июл 2012 : 		 Видео из тура DELAIN

22 май 2012 : 		 Семплы нового альбома DELAIN

15 май 2012 : 		 Видео с выступления DELAIN

21 апр 2012 : 		 Новое видео DELAIN

8 апр 2012 : 		 Вокалистка DELAIN в проекте 'Queer Amsterdam'

4 апр 2012 : 		 Новая песня DELAIN

27 мар 2012 : 		 Дата выхода нового альбома DELAIN

15 фев 2012 : 		 Бывший гитарист AFTER FOREVER в DELAIN

10 фев 2012 : 		 Семплы двух новых песен DELAIN

20 янв 2012 : 		 Фронтмен FEAR FACTORY в качестве гостя на новом альбоме DELAIN

6 дек 2011 : 		 Название нового альбома DELAIN

6 сен 2011 : 		 DELAIN начали запись альбома

12 май 2011 : 		 DELAIN исполнили два новых трека

18 апр 2011 : 		 Новый гитарист DELAIN

5 окт 2010 : 		 Видео с выступления DELAIN

12 сен 2010 : 		 DELAIN работают над новым альбомом

15 мар 2010 : 		 DELAIN объявили имя нового басиста

15 фев 2010 : 		 DELAIN продлили контракт с Roadrunner

3 ноя 2009 : 		 DELAIN сняли концерт

30 окт 2009 : 		 DELAIN покинул гитарист

20 окт 2009 : 		 Новое видео DELAIN

23 мар 2009 : 		 Новый альбом DELAIN online!

17 мар 2009 : 		 DELAIN: видео на песню "April Rain" в сети

13 мар 2009 : 		 DELAIN: концертное видео новой песни в сети

20 фев 2009 : 		 Новая песня DELAIN

23 янв 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DELAIN

9 янв 2009 : 		 Выход нового альбома DELAIN отложен

22 дек 2008 : 		 Концертное видео новой песни от DELAIN

26 ноя 2008 : 		 Новый альбом DELAIN выйдет в феврале

17 сен 2008 : 		 DELAIN в сентябре запишут альбом

18 дек 2007 : 		 DELAIN: видео "The Gathering" в сети

12 июл 2007 : 		 DELAIN: новый сингл в июле

2 июл 2007 : 		 DELAIN: новый клип в сети

13 май 2007 : 		 DELAIN сняли видео на песню 'See Me In Shadow'

18 сен 2006 : 		 Дебютный альбом DELAIN

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|||| 28 сен 2017

Видео с выступления DELAIN

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Видео с выступления DELAIN, которое состоялось в рамках Female Metal Event - Femme at Effenaar, Eindhoven, The Netherlands, доступно для просмотра ниже.

Video: DELAIN Performs At FEMALE METAL EVENT - FEMME












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