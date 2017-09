28 сен 2017



Новое видео WHITESNAKE "Here I Go Again", новое видео группы WHITESNAKE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Whitesnake", выход которого намечен на шестое октября:



Disc One: Original Album 2017 Remaster:



01. Still Of The Night

02. Give Me All Your Love

03. Bad Boys

04. Is This Love

05. Here I Go Again '87

06. Straight For The Heart

07. Looking For Love

08. Children Of The Night

09. You're Gonna Break My Heart Again

10. Crying In The Rain

11. Don't Turn Away



Disc Two: Snakeskin Boots [Live On Tour 1987-88]:



01. Bad Boys/Children Of The Night*

02. Slide It In*

03. Slow An' Easy*

04. Here I Go Again*

05. Guilty Of Love*

06. Is This Love*

07. Love Ain't No Stranger*

08. Guitar Solo – Adrian and Vivian*

09. Crying In The Rain*

10. Still Of The Night*

11. Ain't No Love In The Heart Of The City*

12. Give Me All Your Love*



Disc Three: 87 Evolutions [Demos and Rehearsals]:



01. Still Of The Night*

02. Give Me All Your Love*

03. Bad Boys*

04. Is This Love*

05. Straight For The Heart*

06. Looking For Love*

07. Children Of The Night*

08. You're Gonna Break My Heart Again*

09. Crying In The Rain*

10. Don't Turn Away*

11. Crying In The Rain (Lil' Mountain Alternate Take Ruff Mix) *



Disc Four: 87 Versions [2017 Remixes]"



01. Still Of The Night - Remix*

02. Is This Love - Remix*

03. Give Me All Your Love - Remix*

04. Here I Go Again 87 - Remix*

05. Standing In The Shadows - 1987 Versions, Japanese Mini-Album

06. Looking For Love - 1987 Versions, Japanese Mini-Album

07. You're Gonna Break My Heart Again - 1987 Versions, Japanese Mini-Album

08. Need Your Love So Bad - 1987 Versions, Japanese Mini-Album

09. Here I Go Again - Radio Mix

10. Give Me All Your Love - Single Version



DVD:



01. Still Of The Night - Music Video, Restored and Remixed in 5.1

02. Here I Go Again 87 - Music Video, Restored and Remixed in 5.1

03. Is This Love - Music Video, Restored and Remixed in 5.1

04. Give Me All Your Love - Music Video, Restored and Remixed in 5.1

05. Documentary about the making of 1987 Album*

06. Here I Go Again - Purplesnake Video Jam*

07. Crying In The Rain - 1987 Tour Video Bootleg*

08. Band Intros - 1987 Tour Video Bootleg*

09. Still Of The Night - 1987 Tour Video Bootleg*



"Whitesnake: 30th Anniversary Edition" 2LP Track Listing:



Side One:



01. Still Of The Night

02. Bad Boys

03. You're Gonna Break My Heart Again

04. Straight For The Heart

05. Here I Go Again 87



Side Two:



01. Give Me All Your Love

02. Is This Love

03. Children Of The Night

04. Crying In The Rain

05. Don't Turn Away



Side Three:



01. Still Of The Night - 2017 Remix *

02. Is This Love - 2017 Remix *

03. Give Me All Your Love - 2017 Remix *

04. Here I Go Again 87 - 2017 Remix *

05. Looking For Love



Side Four:



01. Bad Boys/Children of the Night - Live*

02. Here I Go Again - Live*

03. Is This Love - Live*

04. Give Me All Your Love - Live*

05. Still of the Night - Live*



"Whitesnake: 30th Anniversary Edition" 2CD Track Listing:



Disc One: Original Album 2017 Remaster



01. Still Of The Night

02. Give Me All Your Love

03. Bad Boys

04. Is This Love

05. Here I Go Again 87

06. Straight For The Heart

07. Looking For Love

08. Children Of The Night

09. You're Gonna Break My Heart Again

10. Crying In The Rain

11. Don't Turn Away



Disc Two: Snakeskin Boots [Live On Tour 1987-88]:



01. Bad Boys/Children Of The Night*

02. Slide It In*

03. Slow An' Easy*

04. Here I Go Again*

05. Guilty Of Love*

06. Is This Love*

07. Love Ain't No Stranger*

08. Guitar Solo – Adrian and Vivian*

09. Crying In The Rain*

10. Still Of The Night*

11. Ain't No Love In The Heart Of The City*

12. Give Me All Your Love*



* Previously unreleased



























