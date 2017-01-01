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*Light This City*



29 сен 2017 : 		 LIGHT THIS CITY вновь вместе

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LIGHT THIS CITY вновь вместе

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LIGHT THIS CITY соберутся вместе для записи первого за более чем десять лет нового альбома в декабре в студии Castle Ultimate вместе с Zack'ом Ohren'ом.

LIGHT THIS CITY Reunites To Record First New Album In A Decade



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

xandr2100
29 сен 2017, 13:52		Бля, это же охуенно! Вот уж не ожидал))


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