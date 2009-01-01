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Как DAVID спас брак лидера MEGADETH В ходе недавнего интервью у лидера MEGADETH спросили, как он сумел сохранить брак спустя более чем 20 лет, на что он шутя ответил:



«Думаю, что друзья [жены] считают, что она несчастна», — после чего добавил: «Надо работать. Всё нужное требует усилий, и надо вкалывать. Помогает то, что мы друзья, дело не только в физической близости».



В ходе дальнейшего разговора Dave сказал, что «давно бы развёлся, не будь David'a»: «Он буквально бросил мне вызов: "Ты мог бы быть лучшим мужем, чем был? Потому что мы с женой разбежались". И я подумал: "А ведь нет, я не был таким, каким мог бы быть. Я могу быть лучше". И я вернулся, и мы вновь пережили всю гамму чувств и влюблённость, и это было просто здорово.



Думаю, что подобный вызов прекрасен для большинства мужчин, находящихся в браке: вы работаете в этом отношении по полной? Кого волнует, если она лучшая? Если ты считаешь, что лучше быть не можешь, а она всё равно сомневается, что это так, то знаете, к чему всё придёт? В какой-то момент всё обязательно развалится».















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