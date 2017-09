сегодня



Нереализованный материал DIMEBAG выйдет осенью Metal Blade объявила о выпуске двадцать четвертого ноября второй части сборника различных видео и демо Даймбэга Даррела — "Dimevision Vol. 2: Roll With It Or Get Rolled Over", трейлер к которому можно посмотреть по этому адресу.



















+4 -3



( 1 )

просмотров: 603