сегодня



WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL FRONTIERS MUSIC SRL объявили о заключении контракта с легендарной американской командой WARLORD, новый альбом которой выйдет в 2018 году.



Mark Zonder: «После долгих лет у нас наконец-то есть "настоящий" лейбл. Здорово, что музыка WARLORD будет доступна мировой аудитории, чего многие годы не было. Исходя из своего опыта работы с Frontiers, я чётко осознаю, что группа находится в нужном месте, и я очень ценю такой шанс. Мы благодарны всем с этого лейбла за веру в нас!»







+0 -2





просмотров: 234

