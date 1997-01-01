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*Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним» [53]
*Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY [22]
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*Нереализованный концертный трек METALLICA [14]
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*Warlord*



29 сен 2017 : 		 WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL

1 окт 2013 : 		 Вокалист ARRAYAN PATH в WARLORD

12 май 2013 : 		 WARLORD планируют выпуск концертного Blu-ray/DVD/CD

24 мар 2013 : 		 WARLORD объявили состав для выступлений

5 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома WARLORD

24 дек 2012 : 		 Phil Magnotti будет продюсировать новый альбом WARLORD

5 окт 2012 : 		 Переиздание 'Lost And Lonely Days / Aliens' WARLORD выйдет в октябре

18 сен 2012 : 		 'Deliver Us' WARLORD будет переиздан

12 сен 2012 : 		 Bill Tsamis из WARLORD выпустит сольный альбом на CD в ноябре

11 ноя 2011 : 		 WARLORD работают над новым диском

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WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL

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FRONTIERS MUSIC SRL объявили о заключении контракта с легендарной американской командой WARLORD, новый альбом которой выйдет в 2018 году.

Mark Zonder: «После долгих лет у нас наконец-то есть "настоящий" лейбл. Здорово, что музыка WARLORD будет доступна мировой аудитории, чего многие годы не было. Исходя из своего опыта работы с Frontiers, я чётко осознаю, что группа находится в нужном месте, и я очень ценю такой шанс. Мы благодарны всем с этого лейбла за веру в нас!»




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