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*Lullwater*



29 сен 2017 : 		 LULLWATER в работе

8 мар 2017 : 		 Новое видео LULLWATER

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LULLWATER в работе

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LULLWATER полностью погрузились в работу над новым альбомом вместе с Jakob'ом Herrmann'ом (Anthrax, Machine Head, Amaranthe) и Justin'ом Davis'ом (Pearl Jam’s Mike McCready, Nirvana’s Chad Channing, Guns ‘N’ Roses’ Duff McKagan), релиз которой запланирован на март 2018 года.

LULLWATER Dive Into The Deep End On New Album; Band Recording Their вЂњBiggest, Most Personal Album To DateвЂќ



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