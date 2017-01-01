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LULLWATER в работе
LULLWATER полностью погрузились в работу над новым альбомом вместе с Jakob'ом Herrmann'ом (Anthrax, Machine Head, Amaranthe) и Justin'ом Davis'ом (Pearl Jam’s Mike McCready, Nirvana’s Chad Channing, Guns ‘N’ Roses’ Duff McKagan), релиз которой запланирован на март 2018 года. |
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