29 сен 2017



Новая песня PRIMITIVE RACE "Take It All", новая песня группы PRIMITIVE RACE, в состав которой входят Chris Kniker, Mark Gemini Thwaite (The Mission UK, Peter Murphy) и Erie Loch (Wiccid, Luxt),доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Soul Pretender", выход которого запланирован на третье ноября на Metropolis Records.











