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*Primitive Race*



29 сен 2017 : 		 Новая песня PRIMITIVE RACE

15 авг 2017 : 		 Новый альбом PRIMITIVE RACE выйдет осенью

17 фев 2017 : 		 Бывший вокалист FAITH NO MORE в PRIMITIVE RACE

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|||| 29 сен 2017

Новая песня PRIMITIVE RACE

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"Take It All", новая песня группы PRIMITIVE RACE, в состав которой входят Chris Kniker, Mark Gemini Thwaite (The Mission UK, Peter Murphy) и Erie Loch (Wiccid, Luxt),доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Soul Pretender", выход которого запланирован на третье ноября на Metropolis Records.

PRIMITIVE RACE Featuring Former FAITH NO MORE Singer CHUCK MOSLEY, MELVINS Drummer DALE CROVER Streaming New Song вЂњTake It AllвЂќ




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