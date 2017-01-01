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29 сен 2017
Новая песня PRIMITIVE RACE
"Take It All", новая песня группы PRIMITIVE RACE, в состав которой входят Chris Kniker, Mark Gemini Thwaite (The Mission UK, Peter Murphy) и Erie Loch (Wiccid, Luxt),доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Soul Pretender", выход которого запланирован на третье ноября на Metropolis Records. |
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