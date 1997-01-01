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*Marillion*



29 сен 2017 : 		 Новое видео MARILLION

12 май 2017 : 		 Переиздание MARILLION выйдет летом

16 янв 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза MARILLION

8 янв 2017 : 		 Фрагмент нового DVD MARILLION

11 дек 2016 : 		 Концертное видео MARILLION

22 июн 2016 : 		 Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре

23 апр 2016 : 		 Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре

18 сен 2015 : 		 MARILLION собирают деньги на альбом

6 фев 2015 : 		 MARILLION запишут новый альбом в этом году

13 дек 2014 : 		 STEVE HACKETT, STEVEN WILSON на новом альбоме гитариста MARILLION

17 янв 2014 : 		 Переиздание последнего альбома MARILLION выйдет в феврале

27 дек 2013 : 		 MARILLION думают о новом альбоме

6 май 2013 : 		 Бокс-сет синглов MARILLION

17 дек 2012 : 		 MARILLION подвели итоги 2012 года

12 сен 2012 : 		 Новый альбом MARILLION доступен для прослушивания

9 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома MARILLION

22 июл 2012 : 		 Новая песня MARILLION

10 июл 2012 : 		 Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре

9 фев 2012 : 		 У клавишника MARILLION проблемы со слухом

28 янв 2011 : 		 Трейлер нового DVD MARILLION

2 авг 2010 : 		 Трейлер нового DVD MARILLION

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Новое видео MARILLION

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"Living In F E A R”, новое видео группы MARILLION, доступно для просмотра ниже.

MARILLION Premier Official Music Video For вЂњLiving In F E A RвЂќ







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy
29 сен 2017, 17:40		О! Отлично!
Тот же самый клип, что был в 2016м. Только укоротили песню и добавили этой мазни разноцветной к картинке с грядущего сингла.
Маркетинг - огонь!

(п.с. - Мариллион люблю много лет. Но тут какая-то педерастия)


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